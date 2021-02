Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwillingsreifen verloren

Vogelsbergkreis (ots)

Wartenberg - Am Montag (01.02.), gegen 15 Uhr, befuhr der 45-jährige Fahrer eines Lkws mit Anhänger die Bundesstraße von Angersbach herkommend in Richtung Lauterbach. Plötzlich lösten sich die Zwillingsreifen auf der linken Seite der mittleren Antriebswelle des Lkws. Eines der beiden Räder rollte nach rechts in ein angrenzendes Feld. Das zweite Rad rollte auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal gegen den Mercedes ML 350 eines entgegenkommenden 57-jährigen Pkw-Fahrers und beschädigte diesen erheblich. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 25.500 EUR.

Polizeistation Lauterbach

