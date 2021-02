Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Wohnung - Kennzeichendiebstahl

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Diebstahl aus Wohnung

Bebra/Weiterode - Unbekannte verschafften sich am Montagmittag (01.02.), gegen 12:30 Uhr, in der Heigernstraße Zutritt zu einem Zweifamilienhaus und stahlen aus einer Wohnung Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Heringen - Am Montag (01.02.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in der Straße "In der Au" die hinteren Kennzeichen HEF-QT 17 und HEF-ZT 108 von zwei VW Pritschenwagen gestohlen hatten. Die Fahrzeuge standen auf einem fei zugänglichen Firmenparkplatz. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell