Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Stromverteilerkasten beschädigt - Schraube in Reifen eingestochen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Stromverteilerkasten beschädigt

Rotenburg - Am Montag (01.02.), gegen 14:15 Uhr, stellte ein Zeuge die Beschädigung eines Stromverteilerkastens an einer Grundstückszufahrt im Breitinger Kirchweg fest. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro.

Nach derzeitigem Kenntnisstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den Stromverteilerkasten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 3.000 Euro zu kümmern. Der genaue Tatzeitpunkt ist aktuell nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Schraube in Reifen eingestochen

Rotenburg - Zwischen Samstagabend (30.01.) und Montagnachmittag (01.02.) wurde ein PKW, welcher in der Straße "In der Kerbe" abgestellt war, beschädigt. Bislang unbekannte Täter hatten in die Flanke des hinteren linken Reifens eine Spaxschraube eingestochen. Dadurch entstand ein Sachschaden von circa 130 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell