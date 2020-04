Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach) Pkw-Fahrer streift Linienbus und flüchtet (23.04.2020)

Allensbach, Lkrs. KN (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt über 12.000 Euro entstand am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in der Kaltbrunner Straße, als ein 35-jähriger Opel-Fahrer einen anfahrenden Linienbus streifte. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Ein Zeuge des Unfalls verfolgte den Unfallverursacher bis dieser anhielt und im Gespräch zusicherte, an die Unfallstelle zurückzufahren. Dieser fuhr jedoch weiter und meldete sich kurze Zeit später bei der Polizei. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten bei dem 35-Jährigen Atemalkohol fest, weshalb sie eine ärztliche Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste.

