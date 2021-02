Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Diebstähle aus Pkws

Fulda (ots)

Neuhof - In der Nacht auf Sonntag (31.01.) kam es im Ortsteil Opperz in der Spessartstraße, An der Gelllenke, Rhönstraße, Niederkalbacher Straße, Michaelstraße zu mehreren Diebstählen aus Autos. Nach derzeitigen Kenntnisstand sind unbekannte Täter durch die Straßen gezogen und haben vermutlich unverschlossene Fahrzeuge geöffnet. Sie stahlen Bargeld und sonstige persönliche Gegenstände. An den Fahrzeugen entstand kein Schaden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Autotüren und Kofferraum immer abschließen, selbst wenn man sich nur kurz vom Fahrzeug entfernt, beispielsweise, um an der Tankstelle zu bezahlen. Im Zweifel manuell nachprüfen, ob die Türen tatsächlich verschlossen sind.

- Auch wenn der Parkplatz in einer dunklen Gasse direkt um die Ecke verlockend erscheint, ist es besser, sein Fahrzeug an gut beleuchteten Plätzen abzustellen. Lieber einen kleinen Fußmarsch in Kauf nehmen.

- Wertsachen wie Handy, Laptop oder Kamera sowie Bargeld niemals sichtbar im Fahrzeug liegen lassen. Auch das mobile Navigationsgerät sollte nicht zurückgelassen, sondern zusammen mit der Halterung entfernt werden.

Wer auffällige Personen beobachtet hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Gefertigt: Polizeistation Fulda

