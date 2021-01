Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Festnahme durch Spezialeinsatzkräfte.

Lippe (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen bedrohte ein augenscheinlich verwirrter 32-Jähriger auf dem Flur eines Mehrfamilienhauses in der Ziegelstraße Bewohner mit einem Messer. Beim Eintreffen der Polizei versteckte er sich im Keller. Spezialeinsatzkräfte wurden hinzugerufen, die den Mann gegen 8:30 Uhr nach leichtem Widerstand vorläufig festnehmen konnten. Der 32-Jährige wurde nach notärztlicher Untersuchung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die weiteren Ermittlungen laufen.

