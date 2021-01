Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zwei leicht verletzte Personen nach Unfall.

Lippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich am Hasselter Platz ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Gegen 6 Uhr beabsichtigte ein 50-jähriger Mann aus Horn-Bad Meinberg von der Richthofenstraße aus kommend mit seinem Dacia nach links in Richtung der Leopoldstraße einzubiegen. Dabei übersah er einen Seat, der von einer 57-jährigen Frau aus Detmold in Richtung der Behringstraße gelenkt wurde. Bei dem Zusammenstoß im Einmündungsbereich verletzte sich sowohl die 57-Jährige als auch ein 30-jähriger Mitinsasse im Seat leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. Der Seat musste anschließend abgeschleppt werden.

