POL-OH: Autokennzeichen gestohlen - Sachbeschädigung an Gebäude der Gemeindeverwaltung - Geldbörse aus Auto gestohlen

Fulda (ots)

Autokennzeichen gestohlen

Eichenzell / Welkers - Zwischen Mittwochnachmittag (27.01.) und Freitagmorgen (29.01.) stahlen Unbekannte in der Straße "Am Kreuz" das hintere Kennzeichen FD-NT 771 eines weißen Dacia. Das Auto stand am Straßenrand vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Eichenzell/Welkers - Am Freitagabend (29.01.), zwischen 19:30 Uhr und 21 Uhr, stahlen Unbekannte in der Vogelsbergstraße beiden Kennzeichen FD-SM 218 von einem VW-Bus. Der Kleinbus stand am Fahrbahnrand vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Gebäude der Gemeindeverwaltung

Burghaun - Unbekannte schlugen am Samstagnachmittag (30.01.), vermutlich mit einem Vogelhäuschen, in der Schlossstraße eine Fensterscheibe des Bürgerbüros der Gemeindeverwaltung ein. Es entstand circa 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse aus Auto gestohlen

Neuhof - Zwischen Samstagabend (30.01.) und Sonntagmorgen (31.01.) stahlen Unbekannte eine Geldbörse aus einem grauen Subaru Forester. Das Auto stand am Fahrbahnrand vor einem Wohnhaus. Der Gesamtschaden beträgt 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Pressesprecher

