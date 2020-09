Polizei Eschwege

POL-ESW: Schwerer Unfall auf der B 400 am 03.09.20

Eschwege (ots)

Um 11:25 Uhr ereignete sich gestern Vormittag ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 400.

Zur Unfallzeit fuhren ein 71-jähriger Pkw-Fahrer aus Cornberg und ein 54-jähriger Lkw-Fahrer aus Herzberg von Breitau kommend in Richtung Krauthausen. Der 71-Jährige kam während der Fahrt mit seinem Fahrzeug nach rechts auf die Fahrbahnbankette, steuerte dann nach links entgegen, wodurch er über die Fahrbahnmitte hinaus auf die Gegenfahrspur geriet. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 57-Jährigen aus Hamburg gefahren wurde. Der Unfallverursacher fuhr ein kurzes Stück weiter auf der Gegenfahrspur, wo das Auto in die Leitplanken prallte und dort zum Stehen kam.

Der 57-Jährige verlor nach dem Zusammenstoß mit seinem Auto die Kontrolle und fuhr in die hintere Seite des entgegenkommenden Lkws. Durch den Zusammenstoß verlor der Lkw das Hinterrad, wodurch das Fahrzeug noch einige hundert Meter auf der Felge weiterfuhr.

Bei dem Unfall wurden der 57-Jährige aus Hamburg sowie noch zwei weitere Insassen (59 und 22 Jahre alt) leicht verletzt, die nach ärztlicher Versorgung am Unfallort in das Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht wurden.

Während der Unfallaufnahme, der Fahrbahnreinigung durch die Straßenmeisterei Ringgau und der Abschleppung der Fahrzeuge war die Bundesstraße ab 12:00 Uhr bis ca. 13:30 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.

Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Am 02.09.20, um 16:24 Uhr befuhr eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohfelden die Lindenstraße in Fürstenhagen in Richtung der B 7 (Leipziger Straße). An der rotlichtzeigenden Ampel hielt sie dann verkehrsbedingt an. Dahinter stoppte eine 49-Jährige aus Hessisch Lichtenau ihren Pkw. Der nun folgende 62-jährige Pkw-Fahrer aus Helsa bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw der 49-Jährigen auf, deren Pkw wiederum auf das Auto der 24-Jährigen geschoben wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 8500 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell