Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Frau bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld (ots)

Am Freitag, 29. Januar, gegen 07:10 Uhr, kam es an der Kreuzung Homberger Straße - Wehneberger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Frau. Während ein Mercedes mit einer 56-Jährigen Hersfelderin am Steuer von der Homberger Straße nach rechts in die Wehneberger Straße abbiegen wollte, querte eine 66-jährige Hersfelderin die Wehneberger Straße in Richtung Vlämenweg und wurde hierbei von dem Mercedes erfasst und verletzt. Allerdings gehen nun die Angaben der Beteiligten auseinander. Während die Mercedesfahrerin angibt, dass die Frau auf einem Fahrrad fahrend die Straße überquerte, gab diese wiederum an, ihr Fahrrad lediglich geschoben zu haben. Hierbei wurde sie leicht verletzt. An Fahrrad und Auto entstand ein Gesamtschaden von etwa 300 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621 932-0 zu melden.

