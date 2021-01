Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Lauterbach (ots)

Grebenhain-Fahrzeug gestreift Am 26. Januar gegen 17:15 Uhr befuhr eine 64-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Renault Captur die Straße "In der Langen Hecke" in Richtung der Straße "Zum Steinchen". Ihr kam ein 45-jähriger Mann mit seinem Mercedes 308 CDi entgegen. Durch Schneeanhäufungen war die Fahrbahn verengt, deshalb wollte die Pkw-fahrerin dem Kleintransporter etwas Platz machen und zog so weit wie möglich zur Seite. Als der Kleintransporter an dem Wagen der 64-jährigen vorbeifahren wollte, kam es jedoch zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 2.000 EUR.

Ulrichstein / Schotten-Baum auf Fahrbahn Am 28. Januar gegen 05:30 Uhr befuhr eine30-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Suzuki Swift die Landesstraße von Ulrichstein nach Lauterbach. Durch dichten Nebel erkannte die Pkw-Fahrerin einen quer auf der Fahrbahn liegenden Baum erst sehr spät. Beim Versuch ihr Fahrzeug abzubremsen, geriet dieses auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen und stieß gegen den Baum. Bei dem Unfall blieb die Pkw-Fahrerin unverletzt. Es entstand Sachschaden von 3.500 EUR.

Radmühl-Von Fahrbahn abgekommen/Unfallflucht Am 28. Januar gegen 14:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem BMW der 3er Reihe die Kreisstraße von Radmühl herkommend in Richtung Birstein.In einer langgezogenen Rechtskurve kam ihm ein weißes Fahrzeug entgegen, welches sich über der Fahrbahnmitte befand. Um einen Zusammenstoß der Fahrzeuge zu verhindern, musste der 18-jährige mit seinem BMW ganz nach rechts auf den Fahrbahnrand ausweichen. Dabei brach das Heck des Wagens aus und rutschte über die Fahrbahn. Das Fahrzeug kam im linken Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Unfall blieb der 18-jährige unverletzt. Der Fahrzeugführer des weißen Wagens entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Fahrzeugführer erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710. Es entstand Sachschaden von 2.600 EUR.

