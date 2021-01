Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Fulda (ots)

Flieden - Im Zeitraum vom Mittwoch (27.01.), 20 Uhr, bis Donnerstag (28.01.), 6.30 Uhr, parkte ein weißer Mercedes Sprinter in Flieden in der Straße "Am Hirzrain". Im genannten Zeitraum fuhr ein anderer Fahrzeugführer zu dicht an dem Sprinter vorbei und streifte diesen am linken Außenspiegel. Dabei entstand ein Schaden von circa 200 Euro am Sprinter. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Neuhof unter 06655-96880 oder jede andere Polizeidienststelle.

Gefertigt: Polizeiposten Neuhof

