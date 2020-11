Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Winsen/A. - Betrunkener Autofahrer landet im Graben

CelleCelle (ots)

Am späten Mittwochabend (04.11.20) meldete ein Zeuge einen PKW Daimler im Straßengraben an der Landesstraße 180. Er vermutete, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen gegen 23.00 Uhr an der Einmündung "Alter Kirchweg" ein. Der unverletzte Fahrer war offenbar nach erheblichem Alkoholgenuss auf dem Weg zur Tankstelle im Seitengraben gelandet. Der Atemalkoholtest fiel dementsprechend mit einem Wert von über 1,6 Promille hoch aus. Es stellte sich heraus, dass der 63-Jährige seit kurzem wegen einer zurückliegenden Trunkenheitsfahrt nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit zwei Ermittlungsverfahren rechnen.

