Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Wolf stirbt nach Kollision mit PKW

CelleCelle (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden ereignete sich auf der Kreisstraße 12 zwischen Nindorf und Widdernhausen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Wolf angefahren wurde und verendete. Ein Autofahrer war gegen 06.30 Uhr von Bergen in Richtung Widdernhausen unterwegs, als das Tier die Fahrbahn zu überqueren versuchte. Beim Zusammenprall wurde der PKW im Frontbereich beschädigt, während der Wolf erhebliche Beckenverletzungen davontrug. Der hinzugezogene Wolfsberater nahm den Kadaver mit, um an ihm weitere Untersuchungen zu ermöglichen.

