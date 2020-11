Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizei stellt Ladendieb in der Innenstadt

CelleCelle (ots)

Gestern Vormittag (Dienstag, 03.11.2020) beobachtete ein Kaufhausdetektiv einen jungen Mann in der Parfumabteilung, als dieser mehrere Duftflacons an sich nahm und in einer mitgebrachten Tasche verstaute. Als der Dieb aus dem Kaufhaus in der Bergstraße flüchtete, nahm die inzwischen alarmierte Polizei die Verfolgung auf und stellte ihn kurz darauf im Bereich der Innenstadt. Es stellte sich heraus, dass der ukrainischstämmige 17-Jährige Parfum im Wert von über 700 EURO gestohlen hatte. Weil er noch minderjährig ist und keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte, wurde er in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls.

