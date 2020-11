Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Rechte Symbole an Landkreisgebäude gesprüht

CelleCelle (ots)

Am Samstagabend wurden mehrere Farbschmierereien am Gebäude des Landkreises Celle in der Straße "Trift" festgestellt. Ein bislang unbekannter Täter hatte mit dunkler Farbe an ein Fenster sowie an eine Infotafel sogenannte SS-Ruhnen aufgesprüht. Bei dem Tatzeitraum handelt es sich um die Zeit von Freitagmittag, 13.00 Uhr bis Samstagabend, 19.30 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter 05141/277-215 in Verbindung zu setzen.

