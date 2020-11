Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbruch in Vereinsheim

CelleCelle (ots)

Zum wiederholten Male war das Vereinsheim des VFL Westercelle in der Wilhelm-Hasselmann-Straße Ziel unbekannter Einbrecher. In der Nacht zu Sonntag (01.11.2020) drangen die Täter gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten aus der Gaststätte Bargeld, Spirituosen sowie einen Laptop. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Diese Tat war nun schon der sechste Einbruch in das Vereinsheim während der vergangenen 24 Monate. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

