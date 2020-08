Polizeidirektion Hannover

POL-H: Stellungnahme des Präsidenten der Polizeidirektion Hannover, Volker Kluwe, zu Äußerungen der jüdischen Gemeinschaft

Hannover (ots)

Stellungnahme des Präsidenten der Polizeidirektion Hannover, Herr Volker Kluwe, zu Äußerungen der jüdischen Gemeinschaft nach dem Auftritt eines Polizeibeamten der PD Hannover bei einer Versammlung in Dortmund am 08.08.2020:

"Nach dem rechtsterroristischen Anschlag von Halle im Oktober 2019 sind alle jüdischen Einrichtungen im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover auf ihre technische Sicherheit und Verhaltensprävention überprüft worden. Darin war auch der jetzt bei einer Versammlung in Dortmund in Erscheinung getretene Polizeibeamte aufgrund seiner umfassenden fachlichen Expertise involviert. Die Polizeidirektion Hannover nimmt den jüngsten Sachverhalt in Dortmund zum Anlass, die auf den Überprüfungen fußenden Sicherheitskonzepte von einer unabhängigen Stelle prüfen zu lassen. Darüber hinaus führt die Polizeidirektion mit allen jüdischen Gemeinden im Zuständigkeitsbereich persönliche Gespräche, um einem möglichen Unsicherheitsgefühl aktiv entgegenzuwirken. Erste Austausche dazu haben bereits stattgefunden und werden fortgesetzt."

