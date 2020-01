Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: unter Drogeneinfluss gefahren

Graffitischmierereien

mit über 2 Promille unterwegs

Scheibenwischer abgebrochen

Friedberg (ots)

Echzell - unter Drogeneinfluss gefahren

Gegen 00:15 Uhr kontrollierten Friedberger Polizisten in der Nacht von Freitag (24.01.2020) auf Samstag (25.01.2020) einen 23-jährigen VW-Fahrer in der Gartenstraße. Der junge Mann stand offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen. Bei der Durchsuchung des aus Bad Nauheim stammenden Mannes fanden die Ordnungshüter eine geringe Menge an Marihuana und Amphetamin. Die Drogen stellten die Polizisten sicher. Der Golf-Fahrer musste sich einer Blutprobe unterziehen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss und des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Bad Vilbel - Graffitischmierereien

100 Euro Schaden hinterließen Schmierfinken an einer Mauer in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Zwischen Samstag (25.01.2020), 00:30 Uhr und Sonntag (26.01.2020), 08:30 Uhr beschmierten die Unbekannten die Gartenmauer mit Zahlen und Worten. Hinweise zu den Graffitisprayern nimmt die Polizei in Bad Vilbel unter der Telefonnummer (0611) 3276630 entgegen.

Wölfersheim - mit über 2 Promille unterwegs

Am Samstag (25.01.2020), gegen 17:00 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin einen Schlangenlinienfahrenden Autofahrer. Mehrfach war das Auto offenbar schon auf die Gegenfahrbahn geraten. Friedberger Polizisten trafen den 27-jährigen Pkw-Fahrer in der Hauptstraße an. Sie stellten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,07 Promille. Der aus Schotten stammende Fahrer musste mit zur Polizeistation Friedberg. Dort nahm ein Arzt ihm Blut ab. Die Ordnungshüter stellten seinen Führerschein sicher. Auf den 27-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss zu.

Friedberg - Scheibenwischer abgebrochen

Vandalen machten sich zwischen Freitag (24.01.2020), 17:30 Uhr und Samstag (25.01.2020), 18:00 Uhr, an einem weißen Daimler Sprinter zu schaffen. Sie brachen bei dem am rechten Fahrbahnrand parkenden Daimler einen Scheibenwischer ab und hinterließen einen Schaden von 50 Euro. Die Friedberger Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Vandalen zwischen Freitag und Samstag in der Straße "In der Burg" beobachtet? Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer (06031) 6010.

