Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Handtasche vor der Umkleidekabine gestohlen

CelleCelle (ots)

Gestern Nachmitttag wurde eine 34 Jahre alte Frau beim Shoppen in einem Bekleidungskaufhaus in der Innenstadt bestohlen. Die Kundin hielt sich gegen 17.00 Uhr mit ihrer Tochter und ihrer Mutter in dem Geschäft in der Straße "Am Heiligen Kreuz" auf und probierte mehrere Kleidungsstücke an. Ihre Handtasche hatte sie zusammen mit anderen Einkaufstüten vor der Umkleidekabine deponiert. Obwohl sie ihre Taschen meist im Blick hatte, gelang es einem unbekannten Täter, die Handtasche zu entwenden. Als die Familie das Geschäft verlassen wollte, fehlte die Handtasche, in der sich Bargeld in dreistelliger Höhe, ein Handy und diverse Kreditkarten befunden hatten. Von dem Dieb fehlte jede Spur. Die Frau erstattete eine Strafanzeige bei der Polizei.

