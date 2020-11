Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Mann verletzt sich mit heißem Öl

CelleCelle (ots)

Heute Vormittag gegen 10.30 Uhr wurde ein 42 Jahre alter Bewohner nach einem gemeldeten Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus verletzt. In der Küche einer Wohnung hatte Öl in einem Kochtopf angefangen zu brennen. Als die Bewohnerin das Malheur bemerkte, rief sie ihren Ehegatten zu Hilfe. Um den brennenden Topf aus dem Haus zu schaffen, versuchte der Mann den Topf durch das Treppenhaus nach draußen zu tragen. Fatalerweise war der Topf viel zu heiß, so dass er ihn fallen ließ und sich selber mit dem siedenden Öl übergoss. Mit Verbrennungen kam der 42-Jährige ins Krankenhaus. Am Gebäude ist kein Schaden entstanden. Mit im Einsatz befanden sich Feuerwehr und Rettungsdienst.

