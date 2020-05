Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unbekannter entblößt sich vor Kindern im Linienbus zwischen Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagnachmittag entblößte sich ein bislang unbekannter Täter gegenüber zwei 13-Jahre alten Mädchen in einem Linienbus zwischen Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen. Die beiden Kinder waren in den Bus der Linie 551 beim IKEA im Industriegebiet "Tammerfeld" eingestiegen. Der Bus war unterwegs in Richtung Bietigheim, als gegen 16:35 Uhr bei der nächsten Haltestelle im Bereich des dortigen Einkaufszentrums ein Mann zustieg. Dieser setzte sich gegenüber den beiden Mädchen hin, legte eine schwarze Lederjacke auf seinen Schoß und nahm unter der Jacke mutmaßlich sexuelle Handlungen an sich vor.

Am Ortseingang von Bietigheim hob der Unbekannte dann unvermittelt die Jacke an und zeigte den Kindern sein entblößtes Geschlechtsteil. Die Mädchen standen sofort auf und begaben sich in den hinteren Teil des Linienbus. An der nächsten Haltestelle in der Berliner Straße in Bietigheim verließen sie das Fahrzeug. Die Mädchen verständigten zwar sofort eine Angehörige, der Mann konnte jedoch am Bahnhof in Bietigheim nicht mehr im Bus angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern aufgenommen. Da sich außer den Mädchen noch andere Fahrgäste im Bus befanden, werden Zeugen gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter Tel. 07141 18 9 in Verbindung zu setzen.

Der Unbekannte wird als circa 50 Jahre oder älter beschrieben, habe eine Glatze und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt. Auffällig waren dunkle bis schwarze Augenbrauen und eine große Nase. Er trug eine mintgrüne Schutzmaske, die nicht selbst gefertigt war. Er soll eine Jeans und eine schwarze Lederjacke getragen haben.

