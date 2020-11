Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg - Zigarettendieb gefasst

Am 04.11.20 gegen 18.00 Uhr wurde die Polizei über einen versuchten Ladendiebstahl in einem Discounter in der Celler Straße in Kenntnis gesetzt. Eine Kassiererin hatte einen unbekannten Mann beobachtet, wie dieser sich an einer anderen Kasse im Bereich der Zigaretten auffällig verhalten hatte. Als sie ihn ansprach, verließ er eilig das Geschäft. Zusammen einem Komplizen, der offenbar draußen gewartet hatte, lief er zu einem parkenden PKW. Durch das Rufen der Kassiererin wurden Zeugen auf dem Parkplatz aufmerksam und sprachen die beiden Verdächtigen an, die daraufhin ihren offenen PKW zurückließen und zu Fuß die Flucht ergriffen. Die alarmierte Polizei konnte einen der Kriminellen, einen 37 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz, festnehmen, während dem anderen die Flucht gelang. Im Supermarkt stellte eine Angestellte währenddessen eine mit Zigarettenschachteln gefüllte Einkaufstüte fest, die der mutmaßliche Dieb anscheinend zurückgelassen hatte. In dem zurückgelassenen PKW stellte die Polizei Zigaretten im Wert von über 500 EUR fest, die ebenfalls gestohlen worden sein dürften. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls dauern an.

