Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Winsen/A.

Südwinsen - Einbruch in Supermarkt

CelleCelle (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 04.11.2020, in der Zeit zwischen 00.40 und 02.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude eines Supermarktes in der Straße "Roggenkamp". Hier betraten sie eines der dort befindlichen Ladenlokale und versuchten, einen angrenzenden Geldautomaten aufzubrechen. Nach Alarmauslösung ließen die Täter von weiteren Tatausführungen ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen wurden nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Bereich. Etwaige Zeugen, die in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, werden aufgefordert, sich bei der Polizei in Wietze zu melden unter 05146/98623-0.

