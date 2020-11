Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kellertür aufgebrochen

GronauGronau (ots)

In der Zeit von Freitag, 12.00 Uhr, bis Samstag, 12,00 Uhr, verschaffte sich ein noch unbekannter Täter Zugang zum Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Kleibergstraße und brach dort eine Kellertür auf. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell