Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Kindertagesstätte

BocholtBocholt (ots)

Die Kindertagesstätte am Heutingsweg war in der Nacht zum Samstag das Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und mehrere Räume durchsucht. Angaben über die mögliche Diebesbeute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht vor. Dass eine solche Tat auch bei den Kindern der KiTa Ängste auslösen kann, ist den Einbrechern vermutlich egal. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

