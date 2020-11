Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Einbruch in Wohnhaus

VelenVelen (ots)

Am Freitagabend drangen Einbrecher gegen 20.00 Uhr in ein Wohnhaus an der Ramsdorfer Straße ein. Die Täter hatten dazu ein Fenster aufgehebelt und dann eine Schmuckschatulle entwendet. Als ein Alarm ausgelöst wurde, flüchteten die Einbrecher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

