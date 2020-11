Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruch in Geschäfte

GronauGronau (ots)

Einbrecher hatten es in der Nacht zum Freitag auf zwei Geschäfte in Gronau-Epe abgesehen. Im ersten Fall gelang es den Tätern, die Tür zu einem Ladenlokal an der Merschstraße aufzuhebeln. Die Unbekannten entwendeten eine Registrierkasse mit Bargeld. Der zweite Fall spielte sich an der Oststraße ab - dort gelang es den Einbrechern nicht, die Hintertür zu Geschäftsräumen aufzubrechen. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

