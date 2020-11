Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Radfahrer übersehen

StadtlohnStadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 24-jähriger Radfahrer am Donnerstag in Stadtlohn zugezogen. Der Stadtlohner war gegen 17.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg des Steinkamps in Richtung Mühlenstraße unterwegs, als ein 76-jähriger Autofahrer aus Vreden seinen Weg kreuzte. Dieser kam aus einer Firmeneinfahrt und wollte auf den Steinkamp fahren. Der Stadtlohner stürzte zu Boden. Einen Arzt suche er gegebenenfalls auf, gab der Verletzte an.

