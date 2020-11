Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Regenschirm behindert Pedelecfahrerin

StadtlohnStadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine 57-jährige Pedelecfahrerin am Donnerstag in Stadtlohn zu. Die Stadtlohnerin war auf der Kreuzstraße aus Richtung Immingfeldweg kommend in Richtung Schoppenkamp unterwegs. Der aufgespannte Regenschirm sei durch eine Windböe umgeschlagen und habe ihr kurz die Sicht behindert, gab die Radfahrerin an. So fuhr sie gegen ein geparktes Fahrzeug und stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: 02861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell