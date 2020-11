Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Polizei kann Einbruch verhindern

BorkenBorken (ots)

Auf frischer Tat ertappt: Polizeibeamte konnten in der Nacht zum Freitag in Borken einen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen. Die Beamten hatten im Rahmen ihrer Streife gegen 02.30 Uhr beobachtet, dass drei Männer gerade in ein Juweliergeschäft am Kornmarkt einbrachen - sie hatten sich an einer Fensterscheibe zu schaffen gemacht. Die Täter flüchteten zu Fuß, als sie den Streifenwagen sahen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten einen der drei festnehmen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 39-jährigen rumänischen Staatsbürger; bei ihm fanden sich Beutestücke, die aus der Auslage des Juweliers stammten. Die Polizisten brachten ihn ins Gewahrsam. Der Festgenommene sollte noch am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden, um Untersuchungshaft zu erwirken. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Von den Flüchtigen liegt folgende Beschreibung vor: Beide waren circa 1,80 Meter groß und trugen dunkle Hoodies und Mützen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell