Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch scheitert

BocholtBocholt (ots)

In der Zeit von Freitag, 18.30 Uhr, bis Samstag, 10.30 Uhr, versuchten noch unbekannte Täter die Eingangstür eines Wohnhauses an der Werther Straße aufzuhebeln. Der Schraubendreher brach ab und damit war das kriminelle Unterfangen beendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

