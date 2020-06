Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve- Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl/ Wer kennt den Mann auf dem Bild?

Kreis Kleve (ots)

Zwei unbekannte männliche Täter versuchten aus einem Supermarkt an der Weezer Straße in Goch am 04.06.2019 gegen 17.50 Uhr Nahrungsmittel und alkoholische Getränke im Wert von ca. 400 Euro zu entwenden. Mit dem voll bepackten Einkaufswagen wollten sie einen günstigen Moment abwarten, um durch den Eingang zu flüchten. Der Diebstahl wurde jedoch durch den Filialleiter vereitelt. Auf der Flucht wurde ein unbekannter Täter fotografiert.

Das Bild ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/goch-ladendiebstahl

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen? Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

