POL-PB: Vorsicht Taschendiebe - Diebe greifen in Jackentasche

Bad Lippspringe/ Kreis PaderbornBad Lippspringe/ Kreis Paderborn (ots)

(mb) Am Dienstag hat ein Zeuge auf einem Supermarktparkplatz an der Detmolder Straße einen dreisten Taschendiebstahl beobachtet.

Auf dem Parkplatz am Aldi beobachtete der Zeuge (67) gegen 16.00 Uhr einen Mann und eine Frau, die sich auf einen Senioren zu bewegten, der am Kofferraum seines Autos Waren aus dem Einkaufswagen einlud. Unbemerkt vom Opfer griff die Frau in die Jackentasche des Seniors und zog ein Portmonee heraus. Das steckte die Frau ein und ging gemeinsam mit ihrem Begleiter zu einem hellgrauen Kleinwagen, an dem ein weiterer Mann wartete. Die Personen stiegen ein und fuhren davon. An dem Auto hatte sich ein polnisches Kennzeichen befunden. Der Zeuge machte den 75-Jährigen auf den Diebstahl aufmerksam. Der Senior ließ sofort seine Kontokarten sperren und erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei.

Letzte Woche wurden ähnliche Taschendiebstähle aus Delbrück und Büren gemeldet. Hier wurden in Supermärkten ebenfalls aus den Jackentaschen von Kunden deren Geldbörsen gestohlen.

Die Polizei rät: Tragen Sie Geldbörsen nicht in der Handtasche oder den Außentaschen von Jacke oder Mantel bei sich, sondern in einer verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung.

Weitere Informationen, Videos und Tipps zum Schutz vor Taschendieben im Internet: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

