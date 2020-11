Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei und Stadt führen gemeinsame Corona-Kontrollen durch - und danken den Bürgerinnen und Bürgern

Paderborn/ Kreis Paderborn

(ck) In den vergangenen Wochen führten die Polizei und die Stadt Paderborn aufgrund der steigenden Infektionszahlen verstärkt gemeinsame Infektionsschutz-Kontrollen im Innenstadtgebiet von Paderborn durch. Dabei stellten die Einsatzkräfte in der Bevölkerung eine hohe Akzeptanz der "Corona-Regeln" Regeln fest und ziehen nun ein erstes überwiegend positives Fazit.

Die Anzahl der festgestellten Verstöße in der Stadt Paderborn war insgesamt gering, der absolut überwiegende Teil der Menschen in der Stadt, aber auch im gesamten Kreisgebiet, wo die Polizei ebenfalls kontrolliert, verhält sich bei der Sicherstellung des Infektionsschutzes seit vielen Monaten vorbildlich.

Nur in wenigen Fällen stellten Polizei und Ordnungsamt Verstöße fest: So wurde von einzelnen der Mund-Nasen-Schutz nicht im Bereich der Fußgängerzone, in Geschäften oder in Bussen getragen bzw. wurden Abstände nicht eingehalten. In einigen Fällen kam es zu Treffen von Personengruppen in der Öffentlichkeit, die aus mehr als zwei Haushalten stammten.

Alle derart Angetroffenen zeigten sich aber überwiegend einsichtig und kamen auf Ansprache den Aufforderungen der Einsatzkräfte nach. In wenigen Fällen mussten Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.

Die Polizei im Kreis Paderborn und die Stadt Paderborn danken daher den Bürgerinnen und Bürgern im Kreis, die in der für alle schwierigen und oft anstrengenden Situation verantwortungsvoll und solidarisch handeln:

Danke für Ihr Verständnis und Ihren Zuspruch! Danke, dass Sie sich überwiegend an die Regeln halten und somit dazu beitragen, dass wir alle gemeinsam die Lage entschärfen! Gemeinsam haben wir alle das Ziel, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Das heißt auch, dass Polizei und Stadt Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Zusammenhang mit der Coronaschutzverordnung konsequent verfolgen.

Danke für Ihr Verständnis!

PS: Die gemeinsamen Streifen von Ordnungsamt und Polizei werden auch in den nächsten Wochen fortgesetzt. Wenn dabei festgestellt wird, dass die Corona-Regeln nicht eingehalten werden, wird auch weiterhin gegen diese Verstöße konsequent eingeschritten. Investieren Sie die mindestens 50 Euro, die als Bußgeld für das Nichttragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erhoben werden, lieber in ein schönes Weihnachtsgeschenk!

