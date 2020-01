Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Ludwigstraße hat ein 20-jähriger Oer-Erkenschwicker am Mittwoch um 18.30 h eine 53-Jährige aus Oer-Erkenschwick angefahren. Die Frau wollte gerade die Ludwigstraße an der Ampel zu Fuß überqueren, als der Autofahrer von der Straße "Im Buschkamp" in die Ludwigstraße abbiegen wollte. Dabei wurde die Frau vom Auto erfasst. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

