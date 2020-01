Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fußgänger angefahren

Recklinghausen (ots)

An der Barkhausstraße hat ein 32-Jähriger aus Marl am Mittwoch um 19.15 h einen 69-jährigen Fußgänger aus Marl angefahren. Der 32-Jährige wollte mit seinem Auto von der Straße "Am Theater" in die Barkhausstraße abbiegen und stieß dort mit dem 69-Jährigen zusammen. Der Fußgänger kam verletzt ins Krankenhaus und musste ambulant behandelt werden. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

