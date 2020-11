Polizei Paderborn

POL-PB: Raubüberfall auf Bekannte - Couragierte Zeugen greifen ein

PaderbornPaderborn (ots)

(mb) Als ein Mann (37) am Dienstagvormittag auf offener Straße am Kaukenberg seine Bekannte (30) angreift und ihr die Tasche rauben will, greifen eine Zeugin und ein Zeuge beherzt ein. Die Polizei nahm den alkoholisierten Tatverdächtigen vorläufig fest.

Der alkoholisierte Tatverdächtige wurde gegen 10.50 Uhr von Zeugen beobachtet, als er mit einem Fahrrad in Schlangenlinien auf dem Kaukenberg in Richtung Driburger Straße fuhr. Er stürzte und hatte Probleme beim Weiterfahren. Kurz vor dem Fußgängerüberweg stellte er das Rad ab und ging auf eine Frau zu, die gerade den Überweg nutzte. Zwischen den beiden kam es zu einem Streit. Der Mann ergriff die Handtasche der Frau und versuchte ihr diese zu entreißen. Er riss die Frau von den Beinen und schlug auf das am Boden liegende Opfer ein. Wie sich erst später herausstellte kannten sich Täter und Opfer. Eine Zeugin (64) und ein Zeuge (55) griffen beherzt ein und gingen dazwischen. Sie konnten den Täter von der 30-jährigen Frau abhalten. Auch die Zeugen wurden von dem 37-Jährigen attackiert. Die 64-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Zwischenzeitlich hatten andere Zeugen die Polizei alarmiert. Ein Streifenteam nahm den aggressiven Tatverdächtigen vorläufig fest. Der Mann kam zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Wegen des versuchten Raubes und der Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad läuft jetzt ein Strafverfahren gegen den Mann.

