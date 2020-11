Polizei Paderborn

POL-PB: Saab-Cabrio gestohlen und demoliert

PaderbornPaderborn (ots)

(mb) Nach einem Autodiebstahl in der Nacht zu Montag haben Täter das gestohlene Saab-Cabrio demoliert auf einem Parkplatz am Südring abgestellt.

Am Sonntagabend stand der mitternachtsblaue Saab 9-3 Cabrio gegen 22.00 Uhr noch unter dem Carport eines Einfamilienhauses an der Pankratiusstraße. Über Nacht verschwand der Wagen unbemerkt. Noch bevor der Diebstahl gegen 07.30 Uhr auffiel, entdeckten Zeugen den Saab gegen 05.30 Uhr auf dem Parkplatz am Südring-Center. Der Wagen hatte frische Unfallspuren und die Kennzeichen fehlten. Die Polizei stellte anhand zahlreicher Reifenspuren fest, dass mit dem Saab auf Parkplatz gedriftet und gerast wurde. Dabei kollidierte das Auto mit einem Pfeiler der Überdachung des Fußgängerweges auf dem Parkplatz. Die Täter entwendeten die Autokennzeichen und ließen den beschädigten Saab zurück. Rund 10.000 Euro Sachschaden sind entstanden.

Die Polizei sucht Zeugen, die das Saab-Cabrio in der Nacht zu Montag gesehen haben. Möglicherweise wurden auch die Fahraktivitäten auf dem Parkplatz beobachtet. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

