Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Wohn-und Geschäftshaus

DelbrückDelbrück (ots)

(mb) An der Thülecke Ecke Lipplinger Straße ist am Wochenende in eine Arztpraxis eingebrochen worden.

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend hebelten der oder die Täter an der Rückseite des Gebäudekomplexes ein Praxisfenster nahe des Eingangs zu den Wohnbereichen auf. Unklar ist, ob die Täter in die Arztpraxis eingedrungen sind oder gestört wurden. Die Täter entkamen ohne Beute.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

