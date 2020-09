Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- "Geldsegnerin" betrügt zwei Frauen

Nienburg (ots)

(BER) Am Mittwochnachmittag, 09.09.2020, zeigten zwei geschädigte Frauen einen zuvor begangenen Betrug an. Die 30 - und 31 - jährigen Frauen aus dem Landkreis Heidekreis waren gegen Mittag in der Nienburger Innenstadt von einer älteren Dame angesprochen worden, die als selbsternannte Wahrsagerin einige Details über die beiden Frauen wusste und damit ihr Vertrauen erlangte. In der Folge bot sie an, ihr Geld zu "segnen". Gegen einen geringen Obolus verschwand die Täterin mit einer hohen dreistelligen Summe - kehrte jedoch nicht zurück. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, denen in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr im Bereich "Netto", Woolworth" Weserwall und Umgebung folgende Personen aufgefallen sind, sich unter 05021 / 97780 zu melden: Täterin: Mitte bis Ende 50, ca. 160 cm groß, Brille, osteuropäischer Akzent, schwarzer Rock, dunkle Strickjacke. Begleitet wurde die Haupttäterin von einer Jugendlichen: ca. 17 Jahre, braune Haare, heller Hauttyp, T-Shirt. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, sich auf solch dubiose Angebote einzulassen. Eine Einschätzung, ob sich Geld allein durch "Segnung" vermehren lasse, will der Pressesprecher der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg ausdrücklich nicht abgeben, eine gesunde Skepsis sei aus Sicht der Polizei jedoch dringend angesagt.

