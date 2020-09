Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Jugendlicher Maskenverweigerer

Nienburg (ots)

(BER) Am Dienstagnachmittag, 08.09.2020, gegen 15.30 Uhr, führte ein Polizeibeamter der Inspektion in Nienburg eine mobile "Corona-Streife" durch. Sein Augenmerk lag dabei auf der Überwachung der Maskentragepflicht an Bushaltestellen und in den Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs. Nach dem landesweiten Kontrolltag "Wir tragen Maske" am 02.09.2020, werden auch zukünftig immer wieder stichprobenartig Kontrollen durchgeführt. In der Marienstraße fiel dem Beamten ein junger Businsasse auf, die ihn aus dem Fahrzeug heraus angrinste, das Fehlen der Mund-Nase-Bedeckung deutlich zur Schau stellend. Der Polizeibeamte folgte dem Bus, stoppte ihn und kontrollierte die Personalien des jungen Mannes. Da sich der 17-jährige immer noch nicht genötigt sah, den Schutz zu tragen, wurde ihm die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens bekannt gegeben. Erst nach der Androhung eines Platzverweises aus dem Bus und der Aussicht, den weiteren Weg zu Fuß zurücklegen zu müssen, setzte der Jugendliche widerwillig den vorgeschriebenen Schutz auf.

