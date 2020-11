Polizei Paderborn

POL-PB: Raubüberfall auf Imbiss-Kurier

PaderbornPaderborn (ots)

(mb) An der Bleichstraße ist am Freitagabend ein Auslieferungsfahrer eines Imbisses überfallen worden.

Der 19-jährige Fahrer fuhr gegen 19.15 Uhr mit einem Motorroller zur Bleichstraße, um dort bestellte Speisen auszuliefern. An der Ecke Jahnstraße fiel ihm auf der Anfahrt eine Gruppe Heranwachsender auf. Ein Stück weiter Richtung Neuhäuser Straße stoppte der Kurier und stellte den Roller ab. Nachdem er die Warmhaltetasche aus dem Transportcontainer geholt hatte, kamen aus der Personengruppe drei junge Männer auf ihn zu. Ein Mann schlug den 19-Jährigen mit einem Schlagstock nieder. Dann traten die Täter auf das am Boden liegende Opfer ein. Sie verlangten das Portmonee des Kurierfahrers und entrissen ihm die Warmhaltetasche. Ein Anwohner war auf die Tat aufmerksam geworden und schrie die Täter an. Diese flüchteten mit der erbeuteten Tasche samt der warmen Speisen in Richtung Jahnplatz. Der 19-Jährige hatte während der Angriffe seinen Motorradhelm getragen. Er erlitt leichte Verletzungen.

Alle drei Täter waren um 20 Jahre alt und trugen blaue Einweg-Mund-/Naseschutz-Masken. Einer war osteuropäischen Typs, 185 bis 190 Zentimeter groß und trug einen dunklen Hoodie. Ein anderer hatte eine rote oder grüne Jacke an.

Sachdienliche Hinweise auf die Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

