Polizei Paderborn

POL-PB: Vorfahrt von E-Radfahrer missachtet

Paderborn-WewerPaderborn-Wewer (ots)

(mb) Auf der Kleestraße ist am Sonntag ein Elektroradfahrer bei der Kollision mit einem Auto verletzt worden.

Gegen 13.25 Uhr fuhr eine 22-jährige Audi-A6-Fahrerin auf der B1 in Richtung Paderborn und verließ die Bundesstraße an der Anschlussstelle Kleestraße. Von der Ausfahrt bog die junge Fahrerin nach rechts auf die Kleestraße in Richtung Elsen ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines auf dem Radweg querenden E-Bike-Fahrers. Der 58-Jährige war auf dem für beide Fahrtrichtungen ausgewiesenen Radweg von Elsen in Richtung Wewer unterwegs. Er wurde frontal von dem Kombi erfasst und stürzte. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell