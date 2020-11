Polizei Paderborn

POL-PB: Mehrere Verletzte bei Frontalzusammenstoß

33106 Paderborn33106 Paderborn (ots)

(ah) Samstag, 07.11.20, 17:42 Uhr, 33106 Paderborn, Frankfurter Weg, Verkehrsunfall mit 5 Leichtverletzten, Am Samstagabend ereignete sich auf dem Frankfurter Weg in Höhe der Fa. Hofmann ein Verkehrsunfall. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet eine 67jährige Pkw-Fahrerin, die den Frankfurter Weg in Richtung Borchener Straße befuhr, in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit dem Pkw eines entgegenkommenden 30jährigen zusammen. Beide Pkw-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Weiterhin zogen sich in beiden Fahrzeugen die Beifahrer und im Pkw der 67jährigen noch ein 3jähriges Mädchen leichte Verletzungen zu. Alle leicht verletzten Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Pkw entstanden erhebliche Frontschäden im Gesamtwert von ca. 10000,-- EUR, die Pkw wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Frankfurter Weg für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehr Paderborn unterstützte die polizeiliche Arbeit vor Ort.

