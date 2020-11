Polizei Paderborn

POL-PB: Bei Unfall nach Ausweichmanöver schwer verletzt

33165 Lichtenau-Herbram33165 Lichtenau-Herbram (ots)

(ah) Samstag, 07.11.20, 09:35 Uhr, 33165 Lichtenau, Neuenheerser Straße, Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten, Am Samstagmorgen ereignete sich auf der K 13 zwischen Herbram und Herbram-Wald ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 22jähriger Treckergespannfahrer befuhr die K 13 in Richtung Herbram-Wald und beabsichtigte, nach links auf eine Ackerfläche abzubiegen. Eine 67jährige Pkw-Fahrerin fuhr hinter dem Gespann und beabsichtigte, dieses zu überholen. Beim Überholvorgang bemerkte sie, dass das Gespann nach links abbiegen wollte und lenkte ihren Pkw nach links. Dabei geriet sie in den angrenzenden Straßengraben und weiter auf die Ackerfläche. Zu einem Zusammenstoß zwischen Gespann und Pkw kam es nicht. Beim Aufprall in den Straßengraben verletzte sich die Fahrerin schwer. Sie wurde von den Rettungskräften der Feuerwehr Lichtenau aus dem Pkw geborgen und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,-- EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K 13 für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehr Lichtenau unterstützte die polizeiliche Arbeit vor Ort.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell