Polizei Paderborn

POL-PB: Kradfahrer zieht sich bei Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu

33142 Büren-Weine33142 Büren-Weine (ots)

(ah) Samstag, 07.11.20, 11:35 Uhr, 33142 Büren, Talstraße, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten, Ein 21-jähriger Kradfahrer befuhr in einer Gruppe mehrerer Motorradfahrer die L 637 (Talstraße) von Büren in Richtung Alme. Zwischen den Ortschaften Weine und Siddinghausen geriet er im Bereich einer Linkskurve mit dem Hinterrad auf die Fahrbahnbegrenzung, verlor so die Kontrolle über sein Motorrad und geriet auf den rechtsseitigen Grünstreifen, wo er schließlich stürzte. Er wurde zur stationären Behandlung mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell