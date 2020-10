Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

LüdenscheidLüdenscheid (ots)

Während des Einkaufs hatte eine 81-jährige Frau am Donnerstag ihre Handtasche mitsamt Geldbörse auf ihren Rollator gelegt. Als sie in einem Laden an der Wilhelmstraße bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie nicht mehr da war. Im Geschäft war ihr ein Paar aufgefallen. Sie sprachen sie an. Die Frau beugte sich über den Rollator, um etwas aus dem Regal zu nehmen. Nachher sah sie die beiden nicht mehr. Sie hoffte zunächst noch, die Geldbörse vielleicht in einem anderen Geschäft vergessen zu haben. Doch als alles Suchen kein Ergebnis brachte, erstattete sie am Nachmittag Anzeige bei der Polizei.

Gegen 14.15 Uhr wurde einer 29-jährigen Frau ein paar Läden weiter in der Wilhelmstraße ebenfalls Geld gestohlen. Das Geld steckte in einer halb geöffneten Handtasche.

Die Polizei mahnt: Stecken Sie Wertsachen wie Geldbörsen möglichst dicht an den Körper - am besten in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Trickdiebe wissen, wie sie ihre Opfer ablenken können und greifen blitzschnell zu.

