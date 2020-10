Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb verfolgt

PlettenbergPlettenberg (ots)

Ein Kunde hat am Donnerstagabend einen flüchtenden, mutmaßlichen Ladendieb verfolgt, letztlich jedoch an der Brücke zwischen Bannewerthstraße und Eschen aus den Augen verloren.

Gegen 20.40 Uhr stand der 19-jährige Zeuge in der Kassenschlange eines Supermarktes an der Breddestraße. Die Kassiererin sprach den Mann vor ihm an mit dem Vorwurf, dass er etwas geklaut habe - vermutlich versteckte er mehrere Glasflaschen. Darauf sprintete der schätzungsweise 24-jährige Mann los und versteckte sich draußen hinter einem Auto. Der 19-Jährige lief hinterher. Obwohl ihn der Verfolgte verbal bedrohte, fuhr er mit seinem Wagen hinter dem weglaufenden Tatverdächtigen her und informierte die Polizei.

Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Der Mann wird auf etwa 24 Jahre und 1,75 bis 1,85 Meter geschätzt. Der stark alkoholisierte Flüchtige wirkte sehr schlank, hat blonde Haare, trug schwarze Kappe, dunkelblauen Hoodie, blaue Jeans, schwarze Schuhe und eine schwarze Puma-Sporttasche. Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls. Hinweise bitte an die Polizei Plettenberg unter Tel. 9199-0.

