POL-OH: Verkehrsunfallfluchten

Begrüßungstafel am Ortseingang beschädigt

Liederbach - Am Mittwoch (27.01.), gegen 22:30 Uhr, beschädigte eine bisher unbekannte Sattelzugmaschine beim Rückwärtsfahren am Ortseingang von Liederbach eine Begrüßungstafel und eine Kilometrierungstafel.

Anschließend entfernte sich der bisher unbekannte Fahrzeugführer von der Unfalllstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 550 Euro zu kümmern.

Durch einen Zeugen konnte erkannt werden, dass es sich um einen PKW-Transporter gehandelt hat, der sieben helle PKW geladen haben soll.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefon 06631/974-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Rudingshain - Der Geschädigte parkte seinen PKW am Sonntag (24.01.), gegen 19 Uhr, im Einmündungsbereich Am Sportplatz/ Karl-Theobald-Straße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als der Geschädigte am Montag (25.01.), gegen 5 Uhr, wieder zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er frische Beschädigungen im Bereich des Fahrzeughecks auf der Fahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu oben genanntem Sachverhalt geben kann, kann sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle PSt Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 in Verbindung setzen.

Verkehrsunfallflucht

Radmühl - Der Geschädigte befuhr am Donnerstag (28.01.), gegen 14:25 Uhr, die Kreisstraße 877 in Fahrtrichtung Radmühl aus Birstein kommend. Vor dem Ortseingangsschild Radmühl befindet sich aus Birsteiner Richtung kommend eine langgezogene Linkskurve. Der Geschädigte fuhr in diese Linkskurve, als ein Fahrzeug ihm Teilweise auf seiner Fahrbahnseite entgegenkam. Dadurch musste der Geschädigte ausweichen und kam mit seinem Heck auf den Seitenrand. Das Heck des Fahrzeuges brach aus und der Geschädigte rutschte über die Fahrbahn in einem links neben der Fahrbahn angrenzenden Graben wo das Fahrzeug letztendlich zum Stehen kam. Der Geschädigte und sein Mitfahrer blieben unverletzt.

Genaue Angaben konnte der Geschädigte über das andere Fahrzeug nicht machen, er konnte nur mitteilen, dass es sich beim dem Fahrzeug um einen weißen PKW gehandelt hat. Eine Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen fand nicht statt.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und kam seinen Pflichten als Unfallverursacher nicht nach.

Wer zur angegeben Unfallzeit sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, diese der Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641/971-0 mitzuteilen.

